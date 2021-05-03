Стали известны профессии, которые совсем скоро исчезнут

Стали известны профессии, которые совсем скоро исчезнут
Особенно стоит волноваться водителям автобусов и машинистам метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ближайшие 10 лет российский рынок труда может претерпеть серьезнейшие изменения, а некоторые профессии могут навсегда исчезнуть. Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов.

По его словам, под угрозой окажутся массовые профессии, такие как водитель. Эксперт объяснил, что во многих странах уже тестируют системы автопилотов. Речь идет о водителях поездов метрополитена, тепловозов, электровозов, трамваев, автобусов и троллейбусов.

Как сообщила «Российская газета», специалист также выразил уверенность в том, что многие классические профессии ждет если не исчезновение, то серьезная эволюция. В частности, профессия бухгалтера останется, но будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам.

Сафронов подытожил, что специалисты многих профессий продолжат выполнять свои функции, но добавятся новые задачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФНС назвала самые популярные профессии самозанятых в Петербурге.

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