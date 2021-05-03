Россия возобновила прямое авиасообщение с Венесуэлой

Первый рейс из Москвы в Каракас уже состоялся.

Власти России и Венесуэлы приняли решение о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает РИА Новости.

Известно, что первый рейс из Москвы в Каракас уже состоялся. На борту находились 90 пассажиров, в том числе инвесторы, журналисты и блогеры. Ожидается, что самолеты будут соединять не только Москву и Каракас, но также Москву и Нуэва-Экспарту. К слову, продолжительность полета составляет от 11 до 13 часов соответственно.

В Венесуэле добавляют, что рейсы можно использовать в коммерческих целях – например, для перевозки грузов до 40 тонн.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия и Эстония возобновили авиасообщение после годового перерыва. Первый самолет прибыл в Таллин 25 апреля.