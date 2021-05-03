В России назвали примерные сроки возобновления рейсов с Египтом

Это может произойти в ближайшие месяцы.

Посол России в Египте Георгий Борисенко рассказал, когда могут быть возобновлены авиарейсы между российскими городами и египетскими Шарм-эль-Шейхом и Хургадой. Он считает, что это произойдет в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Борисенко отметил, что в Египте делают все возможное, чтобы приостановить распространение коронавируса – в аэропортах повышены меры безопасности, так что лететь туда безопасно. Несмотря на это, опасения все равно есть – важно не повторить сценарий Индии.

Напоминаем, что пока непонятно, каково количество рейсов разрешено во второй половине мая. Цифру обещали назвать чуть позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково возобновились авиарейсы из Петербурга в Ригу.