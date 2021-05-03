В Петербурге ветер сорвал дорожный знак и разбил им рекламную стойку

В результате инцидента никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге 3 мая бушевала непогода. Из-за сильно ветра в какой-то момент даже сорвало дорожный знак, который отлетел в сторону рекламной стойки и разбил ее. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в понедельник на Петроградской набережной. Там металлическая конструкция не устояла перед натиском порывов ветра и рухнула на стеклянную стойку. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра. Из-за непогоды во второй половине дня гости Петергофа не смогут погулять в Нижнем парке, Александрии, а также в парке Ораниенбаума.