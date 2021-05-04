Клещи покусали уже более 320 жителей Ленобласти

В Ленинградской области за этот сезон клещи напали уже на 323 человек, в том числе на 73 детей. Об этом свидетельствуют данные областного Роспотребнадзора.

Об этом стало известно сегодня, 4 мая. По сравнению с началом 2020 года, число пострадавших от укусов клещей среди взрослых снизилось на 14,3%, а среди детей — на 45%.

Больше всего клещей подцепили жители Гатчинского района — 44, Кингисеппского — 43, Киришского — 41. Также опасные насекомые часто нападали на жителей Волховского, Всеволожского и Тосненского районов.

При этом никто из пострадавших не заболел какой-либо инфекцией, передающейся клещами. В Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году планируется провести акарицидные обработки на площади более 3 тыс. га.

Кроме того, против клещевого энцефалита будут привиты почти 90 тысяч человек, в том число 58 тысяч детей. На сегодняшний день привито 13 тысяч человек, в том числе 6,3 тыс. детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи перечислили симптомы укуса инфицированного клеща.