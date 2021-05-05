Ученые Финляндии назвали самых агрессивных собак

Финские ученые назвали самых агрессивных собак, а также перечислили факторы, которые в итоге определяют поведение животных.

Учёные из Хельсинкского университета изучили данные 9270 собак. Выяснилось, что 1791 из них вела себя агрессивно по отношению к людям. Признаками агрессивного поведения считали лай, рычание и кусание, сообщает Naked Science.

Среди факторов, которые влияют на такое поведение: пожилой возраст, пол (мужской), страх, небольшой размер тела, отсутствие контактов с другими собаками, «эффект первого питомца», порода. По словам ученых, пожилые и небольшие собаки с большей вероятностью будут агрессивными. Наиболее агрессивными породами оказались шелти, пудели, той-терьеры и цвергшнауцеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что апреле в Законодательном Собрании Петербурга также приняли инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Их должны будут составить в Госдуме. При этом петербургские депутаты утверждали, что речь идет о единых правилах посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов для людей с домашними питомцами, а не запретах.