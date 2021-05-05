В Петербурге задержали мужчину, который вез наркотики

В Петербурге задержали мужчину, который вез наркотики
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

В Кировском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, провозившего в своем автомобиле наркотики.

У дома 25 по улице Турбинной был задержан автомобиль Nissan Qashqai, за рулем которого находился мужчина 1981 года рождения.

В результате осмотра автомобиля был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 102,6 гр. Мефедрона, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицией Санкт-Петербурга задержаны участники группы, которые продолжительное время осуществляли культивирование и последующий сбыт растения, содержащего наркотическое средство «каннабис» (марихуана) в крупных размерах.

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