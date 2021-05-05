Петербургский суд принудил компанию «Меандр» вернуть Минкультуре РФ почти 31 млн рублей

Петербургский суд принудил компанию &#171;Меандр&#187; вернуть Минкультуре РФ почти 31 млн рублей
Суд в Петербурге обязал "Меандр" выплатить 31 млн рублей Минкульту. Фото: pixabay

Арбитражный суд Северной столицы и Ленинградской области обязал компанию «Меандр» отдать почти 31 млн рублей Министерству культуры Российской Федерации за то, что она не выполнила свои обязательства по работам на нескольких объектах культурного наследия.

По информации суда, обещанное не было выполнено в Новодевичьем монастыре в Москве и на других объектах культурного наследия, потому как их включили в реестр кредиторов попавших под процедуру банкротства организации.

Согласно сведениям из соответствующего документа, «Меандр» должен Минкульту 30 млн 949 тыс. 234, 58 рублей. Известно, что компания в Новодевичьем монастыре, в Новосибирской консерватории и в нескольких церквях не сделала то, что обещала.

Стоит отметить, что «Меандр» уже штрафовали на один миллион рублей, когда они не уложились в срок при работах в Новодевичьем монастыре в Москве.

Помимо этого компания «взялась» за консерваторию им. Римского-Корсакова в Петербурге. Однако контракт расторгли, а руководство организации осенью в прошлом году задержали. Следствие подозревало их в мошенничестве.

По информации СК, компания получила от дирекции Минкультуры по Северо-Западному округу 192 млн рублей, чтобы отремонтировать консерваторию. При этом обещанное сделано не было, а денежные средства были переведены сторонним организациям и украдены.

Отмечается, что суд в Москве отправил в СИЗО двоих задержанных руководителей компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дом станционного смотрителя в Выре закончат реставрировать уже в конце этого года.

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