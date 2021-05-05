Эксперты назвали продукты, которые опасны для любой кожи

Есть продукты, негативно влияющие на состояние кожи. Специалисты советуют от них отказаться.

Врач рассказал о продуктах, которые представляют опасность для любого типа и состояния кожи. Об этом пишет iReactor.

Эксперт отметил, что есть продукты-аллергены, на них кожа реагирует довольно остро. Чтобы сохранить ее здоровье, важно исключить еду, которая провоцирует различные проблемы. Негативно на кожу влияют аджика, горчица, хрен, кетчупы, чипсы, сухарики и подобные продукты. Также причиной высыпаний может стать жирная, сладкая и соленая пища.

«Нам нужны овощи, фрукты, каши — все то, что обволакивает слизистую, должно быть в основе рациона. Нужно употреблять большое количество зелени: сельдерея, листьев салата, шпината»,

— пояснил врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетологи перечислили продукты, от которых стоит отказаться по утрам.