В военных городках Ленобласти ликвидировали 40 зданий

В военных городках Ленобласти ликвидировали 40 зданий
Здания представляли опасность. Фото: pixabay

Объекты были подорваны, так как представляли опасность.

В военных городках Ленинградской области в течение года ликвидировали 40 зданий и сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Известно, что объекты уничтожили, так как они представляли опасность. Их ликвидировали методом дистанционного подрыва. Прежде чем здания разрушили была проведена предварительная инженерная разведка местности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациент психбольницы угрожал взорвать метро Петербурга во время прибытия Путина. Полицейские искали подозрительные предметы на всех 72-х станциях подземки, однако взрывчатых веществ или взрывных устройств там не оказалось.

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