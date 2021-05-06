Петербуржцев предупредили о проливных дождях и ветре 6 мая

В Санкт-Петербурге ожидается облачная, дождливая и ветреная погода.
В четверг, 6 мая, в городе столбик термометра поднимется до +9 градусов. Ветер будет дуть южный и юго-западный умеренный с порывами до 3,5 метров в секунду
Как сообщает Северо-Западное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферное давление постепенно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Влажность составит 93%.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня Пулково работает без отмен и задержек. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса во вторник.