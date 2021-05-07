В Петербурге от коронавируса привили ветеранов-участников парада Победы

Полностью цикл вакцинации от коронавируса завершили 177 ветеранов.

В Санкт-Петербурге от коронавируса прививают ветеранов-участников парада Победы. На данный момент полностью цикл вакцинации завершили 177 ветеранов из 250. Самому старшему из них – 90 лет. Известно также, что у 73 человек были обнаружены антитела после перенесенного заболевания. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Участвовать в параде Победы смогут только те, кто предоставит отрицательные тесты на коронавируса. Это нужно, чтобы мероприятие было безопасным. Напоминаем, что на территории Петербурга проживают 84,7 тысяч человек, переживших Великую Отечественную войну, четыре тысячи из них – это непосредственные участники боевых действий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались более 30 человек.