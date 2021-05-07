В Петербурге за сутки от коронавируса скончались более 30 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизнь 31 человека.

Об этом стало известно в пятницу, 7 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13 451. Выздоровел за сутки 871 человек.

За минувшие сутки в России болезнь подтвердилась у 8 386 человек. 13,8% из них не имели клинических проявлений болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости. Сдерживающим фактором стало разобщение трудовых и учебных коллективов.