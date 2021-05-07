Суббота встретит жителей Ленобласти дождем

Суббота встретит жителей Ленобласти дождем
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

В субботу, 8 мая, в Ленинградской области сохранится пасмурная погода. Небо затянет облаками, регион зальет дождем.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Завтра в Ленобласти будет облачная погода. Ночью начнется дождь, местами пройдет мокрый снег. Осадки продолжатся и с наступлением дня. Местами дожди будут сильными. Днем подует умеренный ветер северо-западных, западных направлений.

Грядущей ночью в 47 регионе ожидаются небольшие заморозки. Столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов. Днем потеплеет до +6…+11 градусов.

Атмосферное давление ночью особо не изменится, а днем начнет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погода на 9 мая в Петербурге обещает быть теплой.

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