В Пулково в субботу не ждут отмен и задержек рейсов

Пулково работает в пятницу без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пулково работает в пятницу без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу, 8 мая в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты.

По данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет авиакомпании Weltall-avia, который вылетел из Сочи, совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что сначала благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву. Оттуда он отправился в Северную столицу. Затем священный артефакт приземлился в аэропорту Пулково в первый майский день в 23:15.