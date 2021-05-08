Участок КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют до конца мая

На оставшихся свободных полосах водителям ограничат скорость до 50 километров в час. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На оставшихся свободных полосах водителям ограничат скорость до 50 километров в час. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая перекроют две полосы движения.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в субботу, 8 мая.

Ограничения движения будут актуальны с 10 по 20 мая. Третью и четвертую полосы перекроют в связи с проведением ремонтных работ. С 21 по 31 мая будут перекрыты первая и вторая полосы.

На оставшихся свободных полосах водителям ограничат скорость до 50 километров в час.

Перед ремонтируемым участком на КАД установят временные дорожные знаки, водоналивные барберы и световую сигнализацию. Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД. Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20. Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.