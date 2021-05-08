Бузова написала первый пост о своем самочувствии после госпитализации

Артистка не стала рассказывать, по какой причине ей делали операцию.

Телеведущая и певица Ольга Бузова написала первый пост о своем самочувствии после новостей о госпитализации. Он появился в ее профиле Instagram.

Артистка заявила, что пока не готова называть свой диагноз, потому что «ситуация пока острая». Бузова добавила, что в последнее время стала суеверной, это тоже не позволяет ей делиться личными проблемами.

«Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция прошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза»,

— отметила певица.

Она подчеркнула, что благодарит своих поклонников за поддержку. Напоминаем, что операция экстренно состоялась 5 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, за что пользователи Сети травят сестру Бузовой, пока певица лежит в реанимации.