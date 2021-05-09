Станция метро «Девяткино» заработала на вход и выход

В Северной столице открылся второй вестибюль станции метро «Девяткино». Об этом сообщается в социальной сети на официальном сайте петербургского метрополитена.

Конечная станция «Девяткино» первой линии Петербургского метрополитена, также известная как Кировско-Выборгская линия или красная ветка открыта на вход и выход в 11:35.

Ранее сообщалось, что один вестибюль станции был закрыт на вход в связи с обнаружением бесхозного предмета.

На данный момент известно, что опасных предметов обнаружено не было.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что общественный транспорт Петербурга в ночь на 9 мая будет работать в обычном режиме.