В Петербурге парад Победы прошел с соблюдением мер по COVID-19

К участию в параде допущены лишь те, кто сделал прививку от COVID-19 или переболел им. Фото: Gazeta.SPb

К участию в параде допущены лишь те, кто сделал прививку от COVID-19 или переболел им. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге парад в честь Дня Победы прошел с соблюдением всех мер по коронавирусу.

На трибунах главной площади Санкт-Петербурга сидели ветераны Северной столицы и Ленобласти. Трибуны были заполнены на 50%, для других гостей – на 75%, как и положено. Приглашенные зрители и представители прессы перед допуском должны были предоставить справку о прививке или справку о наличии антител, или отрицательный тест.

К участию в параде допущены лишь те, кто сделал прививку от COVID-19 или переболел им.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 729 человека. В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 729 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 422 тыс. заболевших.