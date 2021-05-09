В Петербурге прошла акция «Оркестр Победы»

В Северной столице прошел «Оркестр Победы», посвященный Дню Победы. Петербуржцы и гости послушали музыку духовых инструментов в трех местах Василеостровского района.

Так оркестр прозвучал в Румянцевском, Шкиперском садах, а также в Биржевом сквере. Помимо народных гуляний, прошла выставка ретро-техники. Город украсили машинами, которые использовали на войне.

В Румянцевском саду петербуржцы плясали под песни военных лет. Собралось много народу. Дети водили хороводы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветераны из Ленобласти впервые посетили парад Победы на Дворцовой площади. По договоренности губернатора Ленобласти и губернатора Северной столицы делегация из 25 ветеранов участвовала в петербургском параде в честь Дня Победы. В составе делегации ветераны, узники концлагерей, блокадники.