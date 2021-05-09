Ветераны из Ленобласти впервые посетили парад Победы на Дворцовой площади

В преддверия парада ветеранов проверили на отсутствие коронавируса. Фото: Gazeta.SPb

В преддверия парада ветеранов проверили на отсутствие коронавируса. Фото: Gazeta.SPb

Ветераны Ленинградской области впервые стали гостями парада Победы, который прошел сегодня на главной площади Петербурга.

По договоренности губернатора Ленобласти и губернатора Северной столицы делегация из 25 ветеранов участвовала в петербургском параде в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба Ленобласти.

В составе делегации ветераны, узники концлагерей, блокадники. Делегацию сопровождали сотрудники областного Комитета по соцзащите и медработник. В преддверия парада ветеранов проверили на отсутствие COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по рекам и каналам Петербурга впервые прошла «Бессмертная флотилия». По рекам и каналам Петербурга под флагами ВМФ прошли украшенные корабли и более 100 гидроциклов. Колонна состоит из четырех «звеньев», названных в честь российских флотов.