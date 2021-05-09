По рекам и каналам Петербурга впервые прошла «Бессмертная флотилия»

По рекам и каналам Петербурга впервые прошла «Бессмертная флотилия»
Маршрут парада составлен от Петропавловской крепости до крейсера "Аврора". Фото: pixabay

В Северной столице состоялось первое в России шествие «Бессмертной флотилии».

По рекам и каналам Петербурга под флагами ВМФ прошли украшенные корабли и более 100 гидроциклов. Колонна состоит из четырех «звеньев», названных в честь российских флотов.

На одном из судов подняли знамя победы и флаг «Бессмертного полка России». Так флот принял эстафету Бессмертного полка. Это честь, передавать эстафету Балтийскому флоту, моряки которого боролись с фашистами.

Маршрут парада составлен от Петропавловской крепости до «Авроры». С судов звучат песни военных лет. На кораблях ветераны, жители блокадного Ленинграда и военные.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург присоединился к общероссийскому онлайн-шествию «Бессмертный полк». Количество участников в этом году больше, чем в прошлом.

9 мая бессмертная флотилия бессмертный полк день победы торжественные мероприятия


 

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