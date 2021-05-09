В центре Петербурга мужчине выстрелили в ногу

В центре Петербурга мужчине выстрелили в ногу
Пострадал 36-летний мужчина. Фото: Pixabay

В центре Петербурга произошла стрельба. Неизвестный выстрелили мужчине в ногу на набережной канала Грибоедова.

Инцидент произошел в районе дома 17. Место происшествия в настоящее время перекрыто, сообщает 78.ru. Там находится полиция.

Пострадал 36-летний мужчина. На месте происшествия собралось много людей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

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