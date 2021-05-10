Эксперт объяснил опасность плесени на стенах

Чтобы избавиться от плесени навсегда, нужно ликвидировать ее первопричину, то есть сырость. Фото: unsplash

Чтобы избавиться от плесени навсегда, нужно ликвидировать ее первопричину, то есть сырость. Фото: unsplash

Плесень на стенах квартиры может приводить к различным болезням у жильцов. Инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков рассказал, кто находится в зоне риска.

Специалист рассказал радио Sputnik, что плесень появляется в месте скопления микроскопических грибов разных видов. Некоторые из них могут размножаться в тканях человека и приводить к серьезным заболеваниям. Например, это могут быть микозы или аллергия.

Здоровые люди устойчивы к воздействию грибков при условии небольшой концентрации этих патогенов. Но человек с хроническими заболеваниями или перенесенной операцией находится в зоне риска. Особенно плесень опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Также это относится к тем, кто принимает антибиотики.

Споры, выделяемые плесенью, являются аллергеном, поэтому жильцам квартир с плесенью на стенах угрожает и аллергия.

Чтобы избавиться от плесени навсегда, нужно ликвидировать ее первопричину, то есть сырость. Моющие средства могут помочь лишь на время.

По словам Дьякова, стены должны быть сухими. Их нужно обрабатывать специальными препаратами для борьбы с грибком на стенах.

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