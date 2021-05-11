В России упростили процедуру назначения социальных выплат

Все учреждения будут получать необходимую информацию в электронном виде. Фото: pixabay

Все учреждения будут получать необходимую информацию в электронном виде. Фото: pixabay

Процедура предоставления социальной поддержки в России упрощается с 11 мая. Регионы будут пользоваться Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО) для назначения льгот и пособий без заявления и при обращении нуждающихся.

Как сообщает «Парламентская газета», чиновники уже с 1 января текущего года используют ЕГИССО, чтобы определять, нуждается ли гражданин в помощи. К примеру, в системе автоматически учитывается возраст достижения ребенком трех лет, после чего уведомление об этом приходит в личный кабинет получателя на портале госуслуг.

Ранее регионы не могли предоставлять меры поддержки на основании только данных системы, им приходилось собирать сведения вручную. С 11 мая делать это не придется.

Все учреждения будут получать необходимую информацию в электронном виде, исключая бумажные документы и личное участие россиян, получающих соцподдержку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьер Михаил Мишустин ждет отчета до 17 августа о выплатах семьям со школьниками.