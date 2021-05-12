В среду Пулково работает без отмен и задержек

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса во вторник.

Об этом стало известно в среду, 12 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 мая в Пулково задержали рейс до Симферополя. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 17:00, однако по неизвестным причинам рейс вылетел в 17:25.