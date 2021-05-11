В Пулково 11 мая задерживается рейс до Симферополя

Во вторник, 11 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержан один внутренний рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Северный ветер».

Так, с задержкой вылетит рейс N4 129 до Симферополя. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 17:00, однако по неизвестным причинам рейс задержали. Теперь вылет назначен на 17:25.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьников бесплатно доставят в Новосибирск из-за инцидента в Пулково. Школьникам и учителю отказали в регистрации. Им сообщили, что они опоздали.