Школьников бесплатно доставят в Новосибирск из-за инцидента в Пулково

Школьникам и учителю, которые не смогли вылететь из Северной столицы в Новосибирск 7 мая, вернут деньги за билет и доставят бесплатно.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Победа». Школьникам и учителю отказали в регистрации. Им сообщили, что они опоздали. «Победа» провела расследование и решила, что они пришли на регистрацию в нужное время.

Из-за недоразумения их доставят в Новосибирск бесплатно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Девяткино» заработала на вход и выход. В Северной столице открылся второй вестибюль станции метро «Девяткино». Об этом сообщается в социальной сети на официальном сайте петербургского метрополитена. Конечная станция «Девяткино» первой линии Петербургского метрополитена, также известная как Кировско-Выборгская линия или красная ветка открыта на вход и выход в 11:35.