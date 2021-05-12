Опасно для жизни: топ-5 пешеходных переходов в Петербурге, которые лучше не использовать

На Суздальский проспект и у поста ДПС много раз были ДТП с участием пешеходов, которые пересекают дорогу по нерегулируемому переходу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Суздальский проспект и у поста ДПС много раз были ДТП с участием пешеходов, которые пересекают дорогу по нерегулируемому переходу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Аналитики выделили редакционный топ-5 самых опасных пешеходных переходов Петербурга.

Туристская улица

Зебра через железную дорогу Туристской улицы хорошо знают в больницах и моргах города. За три года жертвами этого перехода стали более десятка человек. Вариантов обезопасить локацию такой: нужно построить надземный виадук, сообщает Petersburg2.

Проспект Культуры

На Суздальский проспект и у поста ДПС много раз были ДТП с участием пешеходов, которые пересекают дорогу по нерегулируемому переходу.

Лесной проспект, 1А

На Лесном проспекте, часто происходят ДТП с участием пешеходов. Решить проблему можно с установкой светофоров, работающих по вызывной кнопке.

Угол Октябрьской

Окрестности Октябрьской были крупной промзоной, но вот уже десять лет стали активно застраиваться. Сама набережная стала скоростной пятиполосной трассой.

Угол ул. Ворошилова и пр. Пятилеток

Шестиполосная дорога с перекрестком постоянно становится местом ДТП. В этот перекресток так и просится светофор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском проспекте сбили мотоциклиста.