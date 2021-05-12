Петербургский Роспотребнадзор опроверг планы о полном открытии фудкортов

Руководитель управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что действующие ограничения по работе фудкортов в петербургских ТЦ являются обоснованными, поскольку согласуются с текущей эпидемиологической ситуацией в Петербурге.

Она отметила, что на данный момент заболеваемость в городе превышает среднероссийские показатели более чем в два раза, сообщает РБК. Показателем для открытия является снижение числа случаев заражения коронавирусом.

Напомним, руководители торговых центров Петербурга обратились к Роспотребнадзору с просьбой снять все ограничения на работу фуд-кортов. Обращение на имя главного санитарного врача города Наталии Башкетовой подписали представители 25-ти торгового-развлекательных комплексов Петербурга. В обращении указывается, что Смольный разрешил работу фуд-кортов и фуд-плейсов еще с 12 февраля, но при условии соблюдения посадки не более 50%. Руководители ТК отмечают, что за последние два месяца с момента открытия фуд-кортов в Северной столице снизилась заболеваемость коронавирусом, началась вакцинация. По их мнению, работа фуд-кортов не оказывает негативного влияния на обстановку по COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице власти снимут самое длительное коронавирусное ограничение. Для жителей города станут доступными фудкорты в торговых центрах.