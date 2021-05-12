Внедорожник сбил велосипедиста у парка Авиаторов

Внедорожник сбил велосипедиста у парка Авиаторов
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В среду,12 мая, у парка Авиаторов в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, авария произошла проезжем участке Кубинской улицы произошла авария. Под колесами внедорожника оказался велосипедист.

В Сети появилось видео с места происшествия. Прибыли сотрудники ГИБДД, рядом стоит реанимобиль. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петергофе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который скрылся с места массового ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Дорожный инцидент случился в понедельник, 10 мая.

велосипедист дтп московский район


 

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