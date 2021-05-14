Петербургская студентка попала в больницу после отравления парацетамолом

Петербургская студентка попала в больницу после отравления парацетамолом
Школьницу госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Студентка петербургского колледжа попала в больницу с отравлением таблетками. Известно, что у девочки были проблемы с учебой, что спровоцировало депрессию.

Инцидент произошел в четверг, 13 мая. 16-летней девушке в коммунальной квартире на Сызранской улице стало плохо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, острое отравление было вызвано 200 таблетками парацетамола.

Информация о произошедшем поступила в полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученицу гимназии в Петербурге доставили в больницу с острым отравлением таблетками.

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