Петербургская студентка попала в больницу после отравления парацетамолом

Студентка петербургского колледжа попала в больницу с отравлением таблетками. Известно, что у девочки были проблемы с учебой, что спровоцировало депрессию.
Инцидент произошел в четверг, 13 мая. 16-летней девушке в коммунальной квартире на Сызранской улице стало плохо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, острое отравление было вызвано 200 таблетками парацетамола.
Информация о произошедшем поступила в полицию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученицу гимназии в Петербурге доставили в больницу с острым отравлением таблетками.