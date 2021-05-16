В интернете набирает популярность ремикс хита от «Смешариков»

В интернете набирает популярность ремикс хита от «Смешариков»
В комментариях звучит много пожеланий сделать ремиксы других песен культового мультисериала. Фото: скрин видео "ОТ ВИНТА - OFFICIAL DANCE REMIX (СМЕШАРИКИ)"

Фанаты «Смешариком» с восторгом приняли новый танцевальный ремикс на песню «От винта». Впервые эта песня прозвучала в серии «Полеты во сне и наяву».

Ремикс-версия песни «От винта» «Смешариков» вышла 14 мая на YouTube-канале «РИКИ.ФАН». Видео на You-Tube за два дня набрало больше 18 тысяч просмотров, две тысячи лайков и 180 комментариев. В комментариях звучит много пожеланий сделать ремиксы других песен культового мультисериала.

В комментариях звучит много пожеланий сделать ремиксы других песен культового мультисериала. Фото: скрин видео «ОТ ВИНТА — OFFICIAL DANCE REMIX (СМЕШАРИКИ)»
В комментариях звучит много пожеланий сделать ремиксы других песен культового мультисериала. Фото: скрин видео «ОТ ВИНТА — OFFICIAL DANCE REMIX (СМЕШАРИКИ)»

Продюсер группы компаний «Рики» Олег Трояновский отмечает, что «дети уже 18 лет поют и танцуют под музыку из сериала „Смешарики“, сообщает «Культуромания».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатели «Смешариков» представили новый комедийный мультсериал «Бодо Бородо».

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