В интернете набирает популярность ремикс хита от «Смешариков»

В комментариях звучит много пожеланий сделать ремиксы других песен культового мультисериала. Фото: скрин видео "ОТ ВИНТА - OFFICIAL DANCE REMIX (СМЕШАРИКИ)"

В комментариях звучит много пожеланий сделать ремиксы других песен культового мультисериала. Фото: скрин видео "ОТ ВИНТА - OFFICIAL DANCE REMIX (СМЕШАРИКИ)"

Фанаты «Смешариком» с восторгом приняли новый танцевальный ремикс на песню «От винта». Впервые эта песня прозвучала в серии «Полеты во сне и наяву».

Ремикс-версия песни «От винта» «Смешариков» вышла 14 мая на YouTube-канале «РИКИ.ФАН». Видео на You-Tube за два дня набрало больше 18 тысяч просмотров, две тысячи лайков и 180 комментариев. В комментариях звучит много пожеланий сделать ремиксы других песен культового мультисериала.

Продюсер группы компаний «Рики» Олег Трояновский отмечает, что «дети уже 18 лет поют и танцуют под музыку из сериала „Смешарики“, сообщает «Культуромания».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатели «Смешариков» представили новый комедийный мультсериал «Бодо Бородо».