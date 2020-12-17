Создатели «Смешариков» представили новый комедийный мультсериал «Бодо Бородо»

Создатели &#171;Смешариков&#187; представили новый комедийный мультсериал &#171;Бодо Бородо&#187;
Кадр из трейлера к мультику "Бодо Бородо". Скриншот: YouTube/группа компаний "Рики"

Группа компаний «Рики», выпускающая «Смешариков», представила новый комедийный мультсериал для детей дошкольного и младшего школьного возраста — «Бодо Бородо».

Премьера мультика состоялась в четверг, 17 декабря, на платформе онлайн-кинотеатра IVI. Главный персонаж мультика — «самоуверенный, хулиганистый и обаятельный бородач», как его характеризуют сами создатели. Несмотря на свою ворчливость, Бодо Бородо действительно любит своих учеников.

Первый сезон образовательного сериала посвятили путешествиям — он будет состоять из 60 эпизодов длительность 4 минуты. Во втором сезоне, который увидит свет в 2021 году, Бодо Бородо вместе с маленькими зрителям будет изучать русский язык, передает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» к Новому году выпустит новый короткометражный мультик про Чебурашку.

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