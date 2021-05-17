В понедельник в Петербурге потеплеет до +25 градусов

В понедельник, 17 мая, жителей Северной столицы ожидает преимущественно солнечная и сухая погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня температура воздуха подрастет и на 5-6° превысит средние многолетние значений. Температура воздуха составит +23…+25 градусов, в Ленобласти потеплеет до +27.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

«А уже ближайшей ночью атмосферный фронт с запада брызнет короткими дождями», — написал синоптик в своем Facebook.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Ленобласти ожидается теплая погода и небольшой дождь.