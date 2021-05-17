За май Ленобласть послала перерабатывать 152 тонны стекла и 25 тонн пластика

За май Ленобласть послала перерабатывать 152 тонны стекла и 25 тонн пластика
Жители Ленобласти признались, что им нравится данный проект. Фото: pixabay.com

Из Ленинградской области за месяц май этого года было отправлено на переработку в общей сложности 177 тонн отходов. Об этом сообщает «lentv24.ru».

47-ой регион создает площадки, чтобы раздельно собирать отходы.

Данный проект оценили местные жители и выступили в поддержку задумки. Так, в мае область отправила на переработку 152 тонны стекла и почти 25 тонн пластика.

Такой проект создали в конце 2020, чтобы оценить его целесообразность. Опробовали задумку в тестовом режиме в Кингисеппе, Ивангороде и Луге.

Затем, медленно, но верно к сортировке отходов привлекают и другие города Ленобласти. Примкнули уже шесть районов.

Губернатор региона Александр Дрозденко заверил, что область планирует расширять адресную программу, а также увеличивать собираемые виды отходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Ржевской заметили незаконную свалку.

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