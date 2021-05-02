На Ржевской заметили незаконную свалку

Очевидцы отметили, что мусор складируют в неположенном месте.

В Красногвардейском районе сегодня, 2 мая, заметили незаконную свалку. О ней рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Гору мусора увидели на пересечении улицы Ржевской и улицы Красина. Там неизвестные складируют отходы – непонятно, как давно появилась свалка. Среди пакетов виднеется строительный мусор и покрышки — скорее всего, они лежат там уже давно. Пользователи отметили, что людей, которые бросают мусор в неположенных местах, нужно серьезно штрафовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Подпорожье компанию оштрафовали на полмиллиона за свалку грунта в лесу.