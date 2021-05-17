Власти Петербурга предоставили четыре участка под строительство Витебской развязки

Петербург дал участки, чтобы построить Витебскую развязку в Московском и Кировском районах Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что Витебская развязка является важнейшим проектом.

Это первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая будет вторым после ЗСД масштабным проектом на основе государственно-частного партнёрства», – рассказал Александр Беглов.

В ходе рабочего совещания решили, что дадут АО «Западный скоростной диаметр» четыре земельных участка под строительство Витебской развязки.

Срок строительства и действия договоров аренды участков в формате инвестиций составит 60 месяцев.

По мнению Беглова, город приветствует планы инвесторов по созданию новых объектов и предприятий. Потому как это и развивает экономику Петербурга, и создает рабочие места для горожан.

Напомним, что строить транспортную развязку, которая будет соединять ЗСД с Витебским проспектом, начали в начале этой весны, в марте. Развязка обеспечит связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами. Пропускная способность — до 70 тысяч автомобилей в сутки по 6 полосам движения.

Известно, что цена развязки будет примерно 39 млрд рублей. Эта стоимость включает и подготовку территории для строительства.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что для строительства ВСД необходимо 180 млрд рублей, снос зданий и утрата панорамы Московского проспекта.