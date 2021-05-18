Петербург возглавил рейтинг городов с нарушающими закон туристами

В Петербурге посетители не очень любят платить в кафе. Фото: Baltphoto/Дарья

В Петербурге посетители не очень любят платить в кафе. Фото: Baltphoto/Дарья

Специалисты сферы безопасности составили рейтинг городов России, в которых чаще всего нарушают закон туристы. Его возглавили город на Неве и столица. Петербург в этом рейтинге обогнал Москву.

Специалисты проанализировали более 200 тысяч тревожных вызовов на коммерческие объекты за прошлые два года, сообщает РИА «Новости». Больше всего нарушений с конца весны по начало осени отмечается в Северной столице, Москве и Казани.

В столице России туристы чаще устраивают пьяные представления, заканчивающиеся вызовом полиции. А в Петербурге посетители не очень любят платить в кафе. Так одна группа людей отказалась платить за «тёплую» водку. Им не понравилась температура алкоголя.

В Сочи больше всего краж, а Краснодарский край лидирует по дракам. Самый спокойный отдых в «Золотом кольце», отмечают исследователи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошёл в тройку популярных туристических направлений с кешбэком.