В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 13 тысяч человек

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 12 955 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 19 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 16 985 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Сбербанк» запустил приложение для определения COVID-19 по записи кашля.