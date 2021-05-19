В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 13 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 13 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 12 955 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 19 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 16 985 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Сбербанк» запустил приложение для определения COVID-19 по записи кашля.

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