В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 780 горожан

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 784 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 19 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлен 429 701 случай заболевания коронавирусом.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 096 человек. Третье место у Подмосковья — 697 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 88 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге растет заболеваемость, а коек для COVID-пациентов все меньше.