Тысячам безработных петербуржцев угрожают иски из-за сбоев на госпорталах

Тысячам жителей Петербурга, которые потеряли работу из-за пандемии, угрожают иски на огромные суммы из-за сбоев и несовершенств государственных порталов, через которые граждане оформляли пособия по безработице. Депутаты Северной столицы просят вмешаться в ситуацию министра труда и социальной защиты населения Антона Котякова.

В прошлом году для поддержки граждан российское правительство утвердило временные правила регистрации граждан как безработных. Эти правила также позволяли тем, кто остался без работы, оформить пособия.

Эти правила предполагали возможность подавать электронные заявления через базу вакансий «Работа в России» или через портал госуслуг.

Предполагалось, что с 1 июня 2020-го года органы служб занятости начнут получать через портал сведения о регистрации граждан, которые заполнили электронное заявление. Сведения эти, однако начали поступать с перебоями только с декабря.

«Несовершенство сервисов привело к тому, что граждане, проживающие за пределами места регистрации, а также лица без определенного места жительства и лица с регистрацией по месту пребывания, подавшие электронные заявления и указавшие в качестве места жительства адрес фактического проживания, признавались безработными и получали пособия»», — говорится в обращении. Уточняется, что формально это противоречит закону.

В результате 17 тысяч человек, которые были зарегистрированы в качестве безработных и не имеют постоянно регистрации в Петербурге, могут получить иски от служб занятости населения. Общая сумма выплат им составила более 33,5 млн рублей. Депутаты считают, что такое положение дел – нарушение конституционных гарантий и прав граждан.