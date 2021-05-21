В Северной столице прошел транспортный фестиваль, где представили петербургский современный электробус «Пионер»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге на Манежной площади 21 мая состоялась выставка инновационной техники, на которой были представлены новейшие общественные транспортные средства, грузовые и легковые автомобили, спецтехника, а также автобусы, работающие на альтернативных источниках энергии.

На сайте Администрации сообщается, что в рамках Международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest» представили экологически чистый городской транспорт.

В рамках Международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest» представили экологически чистый городской транспорт.

На Манежной площади показали городские автобусы производства КАМАЗ, машины производителей техники из стран Таможенного союза – МАЗ, Volgabus и Группы ГАЗ, а также зарубежных компаний MAN, Scania, IVECO, Allison Transmission.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что пандемия не стала помехой и иностранные компании приехали в наш город и представили свою новейшую технику

Губернатор Северной столицы Александр Беглов осмотрел новинку — инновационный сочленённый электробус семейства «Пионер». Также он заявил, что теперь трамваи, троллейбусы и электробусы собираются в Петербурге.

Известно, что электробус разработан и полностью собран в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта. У 18-метровой машины плавный ход и огромная вместимость. Кроме того он может работать на линии целый день, зарядившись лишь раз за три-четыре часа.

Помимо прочего модель оснащена кондиционерами и разъемами для подзарядки телефонов прямо в салоне.

Александр Беглов наградил победителей конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов, троллейбусов и вагоновожатых трамваев. В этом году юбилей у ленинградского автобуса и троллейбуса. Им исполнилось 95 и 85 лет соответственно. С этими датами градоначальник и поздравил конкурсантов.

На выставке инновационной техники был показан 31 образец: 21 автобус, четыре троллейбуса, два трамвая, четыре единицы специальной и грузовой техники.