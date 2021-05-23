В Санкт-Петербурге создали защиту систем «умного города»

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали программное обеспечение, которое защитит транспортную инфраструктуру «умного города».

Речь идет о беспилотных машинах, «умных» светофорах, остановках и другом оборудовании, которые внедряются в транспортную сферу, сообщает комитет по науке Петербурга.

Так, новое обеспечение поможет быстро выявлять хакатаки, определять вышедшие из строя интерфейсы. Также фиксировать случаи, когда вирусы пытаются нарушить работу светофоров, а это ведь влияет на пробки, движение и аварийность. Это поможет обеспечивать безопасность.

ПО будет обнаруживать нарушения, пресекать случаи использования поддельных карточек в метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга прошел парад ретро-транспорта. В параде приняли участие раритетный общественный транспорт и различные автомобили.