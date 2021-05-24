В Петербурге транспортный налог для владельцев гидроциклов снизят в пять раз

Так хозяева гидроциклов с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил будут платить 50 рублей. Фото: pixabay.com

Так хозяева гидроциклов с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил будут платить 50 рублей. Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы планируют понизить транспортный налог для гидроциклистов.

В закон о транспортном налоге внесут правки, сообщает Смольный. Так хозяева гидроциклов с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил будут платить 50 рублей. Это на 200 рублей дешевле, чем сейчас, сообщают эксперты.

Для гидроциклистов придумано сокращение ставок в 3 раза.

Сейчас документ на экспертизе.

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