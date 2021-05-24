В Петербурге транспортный налог для владельцев гидроциклов снизят в пять раз

Власти Северной столицы планируют понизить транспортный налог для гидроциклистов.
В закон о транспортном налоге внесут правки, сообщает Смольный. Так хозяева гидроциклов с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил будут платить 50 рублей. Это на 200 рублей дешевле, чем сейчас, сообщают эксперты.
Для гидроциклистов придумано сокращение ставок в 3 раза.
Сейчас документ на экспертизе.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали пьяного самокатчика, который сбил ребенка на Большой Конюшенной. В Центральном районе Петербурга задержали пьяного мужчину, сбившего во время езды на электросамокате маленького ребенка. Малышу потребовалась медицинская помощь. Дорожный инцидент произошел в субботу, 22 мая, около полудня у дома на Большой Конюшенной улице. Нетрезвый лихач сбил 7-летнюю девочку.