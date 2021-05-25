В Петербурге ожидаются 6-балльные пробки

В Петербурге ожидаются 6-балльные пробки
В Петербурге собрались пробки. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Жители Северной столицы выехали на работу. В городе собрались 5-балльные пробки.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:50 дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Вот-вот пробки возрастут до 6 баллов. К 11 часам ситуация на городских трассах улучшится до 4-х баллов.

Автомобильные заторы образовались на Пироговской, Дворцовой и Арсенальной набережных. Кроме того, машины скопились на Невском, Лиговском и Загородном проспектах и на набережной Фонтанки.

Красные участки также имеются на КАДе. Дорожную ситуацию осложнили аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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