Модный променад, мошенничество, петиции и борьба с парковкой клуба: как идет благоустройство набережной Карповки

Администрация Петроградского района объявила о создании нового общественного пространства на набережной реки Карповки. Место для отдыха обещают организовать на перекрестке с проспектом Медиков, ликвидировав хаотичную парковку клуба А2. Отметим, что городские власти намерены создать вдоль всей набережной единый пешеходный маршрут. Жители Петроградской стороны, с одной стороны, рады благоустройству, с другой, настаивают на том, что «дикие» берега реки должны быть сохранены.

Ожидается, что работы по благоустройству нового участка начнутся в июне 2021-го год. Новое место для отдыха на Карповке появится уже осенью.

Речь идет об участке на перекрестке набережной и проспекта Медиков. Как отметили в районной администрации, эта территория одновременно и интересная, и проблемная.

«Этот участок – транзитный, неухоженный, хаотично заставленный автомобилями, во время дождливой погоды превращается в болото, а во время больших концертов становится «прихожей» клуба А2», — говорится в сообщении районной администрации.

Предполагается, что на участке облагородят тропинку, вымостив ее плиткой, установят освещение и скамейки.

Ранее проект благоустройство представляло агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад».

Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников Угол проспекта Медиков и наб. Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В районной администрации отметили, что перед работой по проектированию территории были собраны предложения резидентов и посетителей технопарка «Ленполиграфмаш», клуба А2, учащихся колледжа туризма.

Отметим, что опыт работы совместно с простыми горожанами уже использовали при создании общественного пространств на участке набережной Карповки между улицей Чапаева и Первым медицинским университетом. Проект был разработан тем же «Нескучным садом».

Общественное пространство, которое, скорее, напоминает, модный променад, нашло одобрение у многих горожан. Журналист, блогер Илья Варламов также отмечал, что проект – одно из лучших общественных пространств Петербурга.

К слову, даже этот удачный опыт не обошелся без скандалов. В прошлом году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по материалам проверки благоустройства набережной. Правоохранители посчитали, что подрядчик завысил стоимость работ.

"Дикий" берег Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников "Дикий" берег Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников "Дикий" берег Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников "Дикий" берег Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников "Дикий" берег Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников "Дикий" берег Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников "Дикий" берег Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В 2020-м год начались работы по благоустройству противоположной стороны набережной. Осенью там выполнили мощение участка гранитной и бетонной плиткой, высадили деревья и кустарники, укрепили откос набережной.

А вот идея превратить «дикий» берег Карповки у Барочного моста в гранитную набережную вызвала энтузиазм не у всех жителей Петроградской стороны. Сейчас на портале «Формирование комфортной городской среды» проходит голосование по благоустройству этой территорий.

Местные жители даже начали собирать подписи под петицией против гранитных берегов. В настоящее время ее подписали 500 человек.

«Предлагаем — не прокладывать гранитную набережную и не «расчищать» естественные, обжитые животными береговые заросли Карповки для удобства пешеходов. Наоборот: нужно еще ГУЩЕ ЗАСАДИТЬ берег ДЕРЕВЬЯМИ, сделав среди них грунтовые дорожки с полянками для подвижного отдыха и постоянно убираемыми урнами раздельного мусора», — говорится в петиции на сайте Change.org.

Впрочем, и тут мнение горожан разделились. В социальных сетях обитатели Петроградской стороны призывают соседей голосовать за проект. Голосование завершится 30 мая.