Падение на рельсы, паркур и разорванная почка: дети в Петербурге получают травмы в экстремальных инцидентах

Падение на рельсы, паркур и разорванная почка: дети в Петербурге получают травмы в экстремальных инцидентах
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице заметно участились несчастные случаи с детьми. Только за последнюю неделю подросток упал на рельсы на станции «Лиговский проспект», шестиклассник разорвал почку, занимаясь паркуром, а 18-летний юноша получил тяжелые травмы, упав с качелей.

24 мая 16-летний уроженец Мурманской области, студент-первокурсник петербургского техникума железнодорожного транспорта упал прямо на пути на станции метро «Лиговский проспект». Движение поездов по оранжевой ветки останавливалось на 20 минут, чтобы спасти пассажира.

Подростка успели вытащить живым, однако он получил серьезные повреждения: врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и печени, перелом костей таза и множество других травм. Мальчика отвезли в реанимацию детской городской больницы имени Раухфуса. Сейчас ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, медики по-прежнему опасаются за его жизнь. Возбуждено уголовное дело.

На следующий день в тяжелом состоянии госпитализировали 12-летнего мальчика, проживающего на Богатырском проспекте. Школьник развлекался, занимаясь паркуром — экстремальным видом спорта, подразумевающим преодоление препятствий с помощью прыжков, — и неудачно споткнулся на пандусе. В итоге подросток получил разрыв почки.

Также серьезные травмы по неосторожности 17 мая получил 18-летний житель Товарищеского проспекта, который неудачно покатался на качелях. Юноша упал и получил компрессионный перелом тела, закрытый перелом крыла правой подвздошной кости и закрытую травму живота. Подробности происшествия выясняются, пока известно лишь что петербуржец упал с большой высоты.

Есть, однако, и случаи чудесного спасения. Во время урагана 19 мая, повалившего несколько десятков деревьев и даже унесшего жизнь одного человека, в Екатерингофском парке дерево снесло порывами ветра, достигавшими 18 метров в секунду. Под тяжелыми ветками за секунду до падения бегал маленький мальчик, который по счастливой случайности избежал травм — отделался испугом.

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