После заявления главы управления соцпитания об угрозе убийством в Петербурге задержали двух человек

После того, как глава управления соцпитания Алексей Барабанщиков заявил о том, что ему угрожали убийством, в Петербурге задержали двух человек.

В среду, 26 мая, на Московском вокзале сотрудники центра «Э» задержали педагога образовательного центра «Балтийский берег» Олега Фахертдинова. Его отвезли в 18-й отдел полиции. Туда же был доставлен его сводный брат Константин Шаляпин, передает «Фонтанка».

По данным адвоката, Фахертдинов отрицает свое участие в акции на Пионерской площади. По его версии, он с братом 20 мая встретился «по личным делам» на Пионерской площади. Там они стали свидетелями акции, которая была устроена перед зданием управления соцпитания. Братья якобы сочли происходящее интересным и стали снимать все на телефон.

Известно, что в отношении задержанных составили протоколы по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» — за нецензурную брань в общественном месте. Адвокат также уточнил, что об «угрозах убийством» задержанных не спрашивали.

Отметим, что утром 20 мая главу управления соцпитания Алексея Барабанщикова по дороге на работу встретили с плакатами. Чиновник после этого сообщил правоохранителям о том, что ему угрожали убийством.