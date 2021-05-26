Май 2021 года стал самым дождливым в Санкт-Петербурге за 141 год

Май 2021 года в Петербурге стал самым дождливым за 141 год инструментальных метеонаблюдений. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Уходящий месяц был облачным и богатым не только на кратковременные осадки, но и на ливни с ураганным ветром и грозой. По словам синоптика, осадков в итоге за май набралось 131,2 мм, побит рекорд 2003 года. При этом месяц еще не закончился.

Как сообщил ТАСС, Колесов отметил, что количество выпавших в этом месяце осадков уже достигло 345% от нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День города петербуржцам придется гулять с зонтами. В городе ожидаются дожди и грозы, погода не станет теплее.